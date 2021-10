El Parlament de Catalunya va aprovar ahir una moció en la qual «reprova i rebutja la decisió del Tribunal de Comptes» de no admetre els avals de l’Institut Català de Finances (ICF) per cobrir les fiances imposades a una trentena d’exalts càrrecs de la Generalitat.

El Govern ja va anunciar dimarts passat que ultima un recurs contra la decisió del Tribunal de Comptes de rebutjar els avals per valor de 5,4 milions d’euros presentats a favor de gairebé una trentena d’exalts càrrecs per promocionar amb diners públics el procés a l’estranger. I el Parlament, en la tercera i última jornada de la sessió plenària d’aquesta setmana, també es va pronunciar sobre aquesta qüestió.

La moció, en concret, havia estat presentada per JxCat, encara que el punt de la reprovació el va afegir ERC a través d’una esmena, que va comptar amb els vots a favor dels dos grups que donen suport al Govern, a més de la CUP i d’En Comú Podem, enfront del vot en contra del PSC, Vox, Ciutadans i el PPC.

A través de la moció, el Parlament denuncia que la decisió del Tribunal de Comptes «ignora la plena vigència» del decret que el Govern va aprovar per donar cobertura legal als avals i que va ser «avalat pel Consell de Garanties Estatutàries». Segons el Parlament, el Tribunal de Comptes pretén «expropiar» 34 servidors públics «per motius purament polítics».

El diputat d’ERC Lluís Salvadó va recordar que el decret del Govern va ser avalat pel Parlament amb una majoria «amplísima», però «el que es perd en les votacions ho acaben arreglant alguns amics als despatxos», ha ironitzat.

En un altre punt de la moció -aprovada amb l’abstenció de la CUP i el vot en contra dels socialistes, Vox, els comuns, Cs i el PPC-, el Parlament constata una «discriminació dels governs de l’Estat cap a Catalunya, governi el partit que governi», en matèria d’inversions. El text també reclama -amb el suport dels republicans, JxCat i En Comú Podem i l’abstenció de la CUP- «quantificar la discriminació acumulada d’inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya» i reclamar-ho com a «deute històric de l’Estat amb Catalunya».

En paral·lel al ple, pesos pesats d’ERC -el president de la Generalitat, Pere Aragonès, Marta Vilalta, Josep Maria Jové i Sergi Sabrià- i de JxCat -l apresidenta del Paralament Laura Borràs, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, Jordi Sànchez i Albert Batet- es van reunir als despatxos dels grups al Parlament per coordinar estratègies. En la reunió es van abordar temes calents de l’actual moment de la legislatura -com els pressupostos o el traspàs de Rodalies- segons fonts coneixedores de les converses, encara que ambdues parts es van imposar el màxim secretisme per no explicar el resultat de la trobada.