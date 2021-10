La defensa de l’expresident Carles Puigdemont ha recorregut la decisió del Tribunal Constitucional d’avalar les euroordres, en un escrit en el que li demana que elevi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’assumpte.

Segons han informat fonts jurídiques, el recurs de súplica, presentat també en nom dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, es dirigeix contra l’interlocutòria del passat 5 d’octubre en el qual el TC va confirmar per unanimitat la vigència de les ordres de detenció nacionals, europees o internacionals cursades pel Suprem en contra seva.

En el seu escrit, l’advocat Gonzalo Boye demana que, si rebutja el seu recurs, el Constitucional elevi una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per determinar la «compatibilitat» de la seva decisió d’avalar les euroordres amb el dret europeu. El TC va avalar la vigència de les ordres de detenció de Puigdemont, Ponsatí i Comín sobre la base d’una doctrina constitucional que impedeix la suspensió cautelar en el procediment d’empara de les mesures provisionals de presó o que impactin en el dret a la llibertat personal. El Constitucional sosté que suspendre en la peça de cautelars del recurs d’empara del Tribunal Suprem una mesura cautelar, adoptada per un òrgan de la jurisdicció ordinària, suposa una resolució anticipada del fons del recurs. El TC va dictar aquesta resolució un dia després que la justícia italiana deixés en suspens la petició de lliurament de Puigdemont cursada pel Suprem, a l’espera que la justícia europea es pronunciï sobre l’abast de la seva immunitat.

D’altra banda, el líder del PP, Pablo Casado, va reclamar ahir al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que aprofiti el Consell Europeu d’aquest dies per impulsar l’extradició de Puigdemont, que «passeja per països europeus sense que el govern d’Espanya faci res i gairebé posant espelmes perquè no l’extraditin».