El president del Govern, Pedro Sánchez, va demanar ahir més ambició als Vint-i-set per frenar l’alça dels preus de l’energia, que, va avisar, podria acabar afectant la competitivitat de l’economia europea.

En arribar a la cimera de líders de la UE, Sánchez va insistir que l’escalada de preus de l’energia afecta el bloc europeu en conjunt i es necessita una actuació a escala europea. Va subratllar que és un tema que importa tant als ciutadans com a la indústria, i pe això també cal donar resposta «des del terreny industrial». Encara que va qualificar de «bon primer pas» el document de l’Executiu comunitari que va proposar mesures per alleujar l’escalada de preus a escala nacional, Sánchez va insistir que Espanya aspira al fet que hi hagi «més ambició» en les mesures i al fet que la situació s’afronti amb «urgència». «Ens agradaria anar més ràpid, però a Brussel·les i la UE els passos es fan a un ritme menys intens del que desitjaríem. Continuarem treballant per trobar solucions a escala europea més allà del que fem a escala nacional», va subratllar el líder socialista, que va dir que ara toca esperar més anàlisi sobre l’auge dels preus i nous passos de Brussel·les, amb la idea que els líders tornin a estudiar la situació a la cimera del desembre.

L’objectiu d’Espanya és «avançar en el debat». Els següents passos, segons Sánchez, són conèixer l’informe a mitjan novembre de les associació de reguladors energètics sobre el funcionament del sistema elèctric actual i les pròximes mesures de l’Executiu europeu.

Espanya ha liderat les propostes en el si de la UE per tallar aquesta crisi que afecta el bloc en conjunt i que considera que ha de tenir una resposta europea.

La Comissió Europea ja va presentar una sèrie de mesures pertractar d’alleujar a escala nacional i a curt termini l’increment dels preus. Si bé les reformes de gran importància sobre el funcionament del mercat energètic es van deixar per a una reflexió a llarg termini.