La gasística russa Gazprom ha denunciat aquest dissabte que el Govern moldau deu una quantitat de 600 milions d'euros i ha avisat que, si no salda aquesta quantitat i signa un nou contracte abans de l'1 de desembre, tallarà el subministrament de gas, segons un portaveu.

"Si el pagament pel subministrament de gas no es fa íntegrament i, en conseqüència, no se signa un nou contracte a partir de l'1 de desembre d'aquest any, Gazprom aturarà el subministrament de gas a Moldàvia", ha avisat el portaveu Sergei Kuprianov. L'advertiment té lloc un dia després que el Parlament moldau aprovés l'entrada en estat d'emergència durant 30 dies, precisament per pal·liar l'actual crisi energètica que travessa el país després del fracàs de les negociacions amb la gasística russa.

La setmana passada, el vice primer ministre del país, Andrei Spinu, va revelar que Moldàvia estava cercant acords amb Romania, Ucraïna i Rússia per frenar la crisi després de criticar Gazprom per apujar els preus de 550 dòlars per mil metres cúbics a 790 dòlars, un llistó que "no està justificat ni és realista" per al país més pobre d'Europa.

De fet, aquest mateix dissabte, Spinu lamentava a Facebook la falta d'avanços en les negociacions. "Volem una altra ronda de discussions amb Gazprom però, al mateix temps, cercarem proveïdors alternatius per garantir que el país compti amb gas, així com per veure la diversificació de les fonts de proveïment", ha afegit el viceprimer ministre després d'una nova ronda de contactes a Moscou amb el ministre d'Energia, Nikolai Shulginov, i la consellera delegada de Gazprom Export, Elena Burmistrova.

Com a notícia relativament positiva, Spinu ha aconseguit de Gazprom garanties per augmentar les entrega diàries a Moldàvia en 5 milions de metros cúbics durant la resta d'octubre. "Esperem que aquests volums entrin a la República de Moldàvia en poc temps", ha afegit Spinu, qui ha convocat els mitjans a una roda de premsa dilluns vinent per aclarir la situació.

POLÍTICA A UNA BANDA

El portaveu, en resposta, ha explicat que Moldàvia deu 370 milions d'euros més retards en els pagaments fins a arribar a una quantitat que "per alguna raó els representants de Moldàvia no volen reconèixer, perquè ha de ser que no els agrada, per molt clar i transparent que estigui fixat". Kuprianov ha assegurat també que en aquest ultimàtum "no hi ha política" pel mig i ha recordat que la companyia és un monopoli estatal rus.

"Gazprom és una societat anònima i ni pot operar amb pèrdues, ni pot permetre's deixar d'incorporar els pagaments al pressupost de Rússia. La nostra paciència té un límit i és Moldàvia qui està provocant aquesta crisi", ha afegit en declaracions que ha recollit RIA Novosti.