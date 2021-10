El judici a Palerm (Sicília) contra l’exministre de l’Interior italià i líder de la Lliga, Matteo Salvini, per haver impedit desembarcar durant 19 dies prop d’un centenar de migrants rescatats al Mediterrani central pel vaixell de l’oenagé catalana Open Arms, va començar ahir amb l’acceptació per part del Tribunal de la llista dels testimonis de les parts.

Després de la suspensió de la que havia de ser la primera audiència el 15 de setembre per buscar una aula més gran davant l’interès mediàtic i la nombrosa presència de les parts civils i advocats, el judici va arrencar a l’anomenada «aula búnquer» de la presó Pagliarelli de Palerm.

Entre la vintena de testimonis que ha presentat el fiscal Francesco Lo Voi hi ha l’exprimer ministre Giuseppe Conte; la ministra de l’Interior, Luciana Lamorgese; el ministre d’Exteriors, Luigi Di Maio i els exministres Danilo Toninelli (Transports) i Elisabetta Trenta (Defensa).

El fiscal també va demanar escoltar el comandant de l’Open Arms en aquesta operació, Marc Reig, i la cap de la missió, Ana Isabel Montes Mier, mentre que Salvini va avançar que a la llista de testimonis presentats també hi ha l’actor nord-americà Richard Gere, que ha mostrat el seu suport a la tasca que du a terme Open Arms.

L’advocada de Salvini, Giulia Buongiorno, va acceptar tots els testimonis presentats, però el fiscal, Francesco Lo Voi, va posar objeccions a alguns en considerar-los no rellevants, com el cas del conegut actor Richard Gere, que va ser al vaixell el 9 d’agost portant queviures als nàufrags.

Matteo Salvini va aprofitar la gran presència de mitjans de comunicació a les portes de la sala on se celebra el judici per acusar les ONG com Open Arms, que salven les vides dels migrants al Mediterrani moguts per «interessos econòmics».