La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, va defensar ahir que la derogació de la reforma laboral del PP «és una decisió inalterable per a aquest mateix any» a pesar «de totes les resistències». Un missatge clar dirigit a la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, després que aquesta hagi pres el lideratge de la negociació.

En un emotiu discurs al congrés de CCOO, on va ser àmpliament aplaudida i ovacionada al crit de «presidenta, presidenta» i «sí que es pot», Yolanda Díaz va voler insistir que el seu compromís amb els treballadors es «cristal·litza en una decisió inalterable per a aquest mateix any: la derogació de la reforma laboral del PP».

Per part del partit socialista, la sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va sortir al pas de les declaracions de Díaz i va assegurar que el Govern espanyol derogarà la reforma laboral «i ho farà el PSOE», perquè és possible «una recuperació justa», amb pensions i salaris dignes, enfront d’una dreta que afirma que cal triar entre creixement i drets socials. «Ho farem, sí, i ho farà el PSOE», li va respondre Lastra.