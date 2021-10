L’epidèmia segueix els valors dels últims dies, segons les dades d’ahir fetes públiques per Salut, amb índexs de referència en ascens, i un augment de contagis, però sense notar-se els efectes als hospitals.

De fet, a Espanya i Catalunya no és una excepció, el creixement no és significatiu, encara que en altres països preocupa la variant britànica delta plus, ja detectada en el nostre territori, segons va confirmar ahir el conseller Josep Maria Argimon.

Quant a les dades comunicades ahir, després de superar el milió de casos, Catalunya ha notificat 329 contagis nous. És una xifra més baixa que els dies anteriors, però cal tenir en compte que el cap de setmana es fan menys proves. L’1,61% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 45,29 a 46, mentre que a 7 dies puja de 24,71 a 25,06.

El risc de rebrot, índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, ha trencat la tendència a l’alça dels últims dies a Catalunya i es manté a 1,16, mentre que el risc de rebrot puja lleugerament a 52 (+1). El Departament de Salut ha declarat 5 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores i els mateixos crítics a l’UCI (87). També s’ha notificat dues morts en les últimes 24 hores i el global de defuncions ja s’acosta a 24.000, concretament 23.993.

Actualment el nombre de pacients ingressats als hospitals catalans amb coronavirus és de 336.