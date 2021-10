ERC preveu presentar una esmena a la totalitat als pressupostos espanyols si, abans de divendres, l'Estat no blinda el català en la llei de l'audiovisual, ni avalua els compliments dels acords previs entre els republicans i el PSOE. Així ho ha explicat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, durant la roda de premsa d'aquest dilluns a la seu del partit. De fet, Vilalta ha afegit que la protecció de la llengua catalana és una "pedra grossa al camí" de cara a negociar els pressupostos espanyols, i que és "imprescindible" complir els acords actuals. Són les dues "condicions" d'ERC per deixar passar el tràmit dels comptes. En el següent escenari, el partit afegiria altres peticions -com Rodalies-, per tal de negociar els pressupostos de l'Estat.