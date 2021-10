Les autoritats israelianes han anunciat una licitació per construir 1.335 nous habitatges per a colons jueus en els assentaments de la Cisjordània palestina ocupada. Aquest paquet se suma a les més de 2.000 cases i apartaments anunciats a l’agost pel Govern de Naftali Bennet, un projecte cridat a rebre aquesta mateixa setmana l’autorització definitiva del ministeri de Defensa. Tots dos plans serviran per posar a prova la resposta dels Estats Units, un país que s’ha oposat tradicionalment a l’expansió dels assentaments, en considerar que no serveixen més que per soscavar la solució dels dos estats.

Aquesta oposició nord-americana rarament ha alterat els plans dels successius governs israelians, que no han deixat de construir assentaments des del 1967, per més que siguin il·legals a ulls el dret internacional. En part, perquè aquesta oposició sol traduir-se en estèrils comunicats, buits de represàlies concretes.