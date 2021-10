Alemanya, Àustria, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia, Estònia, Irlanda, Luxemburg i Letònia s’oposen a una reforma del sistema energètic europeu, per exemple a través d’una revisió del mercat majorista de l’electricitat, com reclamen altres països com Espanya o França per fer front a l’escalada actual dels preus.

En una declaració conjunta publicada un dia abans de la reunió extraordinària de ministres d’Energia dels Vint-i-set, aquests nou socis remarquen que la UE ha d’enfrontar-se a la situació a través de mesures «temporals i específiques» a escala nacional per protegir les famílies i les empreses més afectades.

A més, les mesures que s’adoptin a curt termini per respondre a l’alça dels preus «han de ser fàcilment ajustables a la primavera, quan s’espera que la situació torni als nivells mitjans».

«No podem donar suport a cap mesura que entri en conflicte amb el mercat interior de gas i electricitat, per exemple una reforma ad hoc del mercat majorista de l’electricitat», destaca aquesta desena de capitals. «Atès que l’increment dels preus es deu a factors globals, hem de ser molt curosos abans d’interferir en el disseny dels mercats interiors d’energia», argumenten. Segons aquests estats membres, una revisió profunda del sistema energètic de la UE «no serà un remei per mitigar l’augment actual dels preus energètics vinculat als mercats de combustibles fòssils».

Per contra, defensen que la resposta de la UE passa per articular un sistema comú «ben integrat», basat en «mecanismes de mercat» i «bones interconnexions». «El millor enfocament, per tant, ha de ser avançar en la interconnexió per aconseguir l’objectiu del 15% per a 2030 i més integració dels mercats elèctrics» del bloc.