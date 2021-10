Yolanda Díaz va reconèixer ahir que la coalició travessa un moment «complicat». I és veritat. Els sotsracs que els dos socis han hagut de superar en aquests gairebé dos anys de convivència han estat incomptables, però tots dos han arribat a la trinxera clau: la reforma laboral. Ahir, després d’una reunió programada per a la pacificació, PSOE i Unides Podem (UP) ni tan sols van poder salvar la barrera. La cita va acabar sense acord i tots dos demanant «continuar parlant».

Els quatre negociadors socialistes –capitanejats pels ministres de la Presidència i d’Hisenda, Félix Bolaños i María Jesús Montero, i la dues del partit, Adriana Lastra– i els sis d’UP –encapçalats per les titulars de Drets Socials i Igualtat, Ione Belarra i Irene Montero– es van trobar a la taula de seguiment dels acords de la coalició durant una hora i quaranta minuts, aproximadament, a la zona de Govern del Congrés. Era la seva cita potser més determinant des que va arrencar la seva marxa conjunta. Per l’acumulació de conflictes i per la importància del que estava en joc. El control del desmantellament de la reforma del PP.

Després del cara a cara, socialistes i UP van fer dos brevíssims comunicats. Similars, però no idèntics. Els primers van recordar qui eren els components de la seva delegació, van assenyalar que la reunió havia estat «constructiva, amb bon to» i que havien quedat per «continuar parlant». Els morats no feien referència al clima de treball. «Caldrà continuar negociant atès que de moment no hi ha un consens sobre la reforma laboral», van dir a la seva nota.