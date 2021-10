El Tribunal Constitucional va declarar ahir la nul·litat de diversos aspectes del càlcul de l’impost municipal de plusvàlua, ja que aquests determinen que sempre s’ha produït una revaloració dels terrenys durant el període d’imposició, amb independència que hagi existit i de la seva quantia real.

La sentència, de la qual es coneixeran més detalls en els propers dies, considera inconstitucionals diferents apartats de l’article 107 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que estableix la base imposable d’aquest impost, i declara la intangibilitat de les situacions fermes existents fins ara.

El primer d’ells afecta a l’article 107.1, segons el qual la base imposable està constituïda per l’increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.

En el seu segon paràgraf, ara declarat nul, la llei estipula que, a l’efecte de determinar aquesta base, haurà de tenir en compte el valor dels terrenys en el moment de la meritació d’acord amb una sèrie de regles, i el percentatge anual determinat per cada ajuntament.

És inconstitucional també l’article 107.2.a, que fixa que en les transmissions de terrenys el valor vindrà determinat a l’efecte de l’Impost sobre Béns immobles (IBI), això és, atès el valor cadastral fixat per les Administracions. Així mateix, el Ple declara nul l’apartat 4, que preveu l’aplicació d’un percentatge anual, determinat per cada ajuntament, sobre el valor del terreny. Per establir-ho, la llei disposa que sigui el resultat de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas pel nombre d’anys al llarg dels quals s’hagi produït un increment de valor.