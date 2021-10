Els '9 de Lledoners', encausats arran dels actes de protesta de l'1 de febrer de 2019 amb motiu del trasllat dels presos independentistes de Lledoners a Madrid, han reclamat a la Generalitat que retiri l'acusació particular en el seu cas. El judici començarà el 2 de novembre i una de les encausades, Txus Merino, ha afirmat que es tracta d'un judici "polític".

Merino ha assegurat que la protesta a les portes de la presó de Lledoners es va desenvolupar "de manera tranquil·la en tot moment" i ha afirmat que les acusacions dels mossos són "falses". Ha afegit, però que aquestes no haurien tirat endavant "sense la indispensable ajuda" de la Generalitat i l'actuació de Junts i ERC fent de "crossa" de l'Estat per reprimir l'independentisme popular.

"Identificacions arbitràries"

Merino ha assegurat que tota la causa parteix d'unes identificacions "suposadament arbitràries i preventives" contra els nou encausats. Ha insistit que no es va produir cap enfrontament amb els agents i que no hi ha base per a les seves acusacions, que ha qualificat de "falses". Pel que fa al paper de la Generalitat, ha asseverat que fa anys que "es dedica" a presentar-se com a acusació particular en contra de l'independentisme i ha posat com a exemple el cas de l'activista Marcel Vivet.

Merino ha afegit que l'Estat espanyol se sustenta en la repressió, però que ho fa amb els mossos, els jutges, els fiscals i la Generalitat com a "còmplices". La portaveu s'ha mostrat també convençuda que la Generalitat els vol "silenciats" i que la negociació amb l'Estat el que vol és "tancar des de dalt" el que va iniciar el moviment popular des de baix.

En aquest sentit, han reclamat que es retiri l'acusació particular en el seu cas però també en la resta de casos. La fiscalia acusa els '9 de Lledoners' d'"atemptar contra la pau pública" per presumptament fer barricades amb l'objectiu "d'impedir la circulació dels vehicles". A tres, a més, els acusa de desobediència i lesions per haver agredit a tres agents dels Mossos. Per aquests darrers demana set anys de presó i, pels altres sis, tres.