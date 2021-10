La població adolescent va reduir el consum d’alcohol, cànnabis i tabac durant el confinament. Aquesta és una de les conclusions d’un estudi fet en el marc del projecte DESKcohort, en què van participar 303 persones d’entre 14 i 18 anys, estudiants de batxillerat, de cicles formatius de grau mitjà i de quart d’ESO de la Catalunya Central.

A banda de constatar la reducció general del consum d’aquestes substàncies, el treball, publicat a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, conclou que hi ha diferències segons els estudis que es fan, de manera que l’alumnat d’FP de grau mitjà era més procliu al consum de risc d’alcohol i cànnabis i a fumar cada dia en comparació de l’alumnat de quart curs d’ESO o de segon de batxillerat.

La reducció del consum de risc de substàncies ha estat generalitzada, sobretot entre l’alumnat de quart curs d’ESO. Per contra, les persones que estudiaven cicles formatius de grau mitjà, les que tenen pares amb estudis primaris i les que viuen a l’Anoia van augmentar el consum diari de tabac durant el confinament.

L’objectiu del treball era analitzar els canvis en el consum d’alcohol, cànnabis i tabac entre la població jove durant el confinament comparant les dades recollides prèviament en el marc del projecte DESKcohort. També es volien analitzar els factors individuals i socials que incideixen en les pautes de consum.

La investigadora del projecte DESKcohort, Judit Rogés Olivares, explica que aquesta situació és deguda a «la modificació dels patrons pel confinament que va afectar i canviar la vida social del col·lectiu adolescent, que va passar més temps a casa, sota el control parental, i va tenir menys oportunitats d’adquisició de substàncies». El treball ha tingut la participació d’investigadors del Departament d’Epidemiologia i Metodologia de les Ciències Socials i de la Salut de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa de la UVic-UCC, entre d’altres.

El projecte DESKcohort és una iniciativa liderada per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i el grup de recerca interuniversitari UVIC-UCC/UOC d’Epidemiologia i Salut Pública, amb el suport de la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya i del Departament d’Ensenyament.