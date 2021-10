Roger Albinyana, secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat en l’etapa d’Artur Mas, s’ha desmarcat davant la jutgessa de la decisió d’encarregar a una empresa belga investigada per corrupció i blanqueig un informe sobre defensa pel qual el Govern va pagar 4.132 euros el 2015.

Segons fonts jurídiques, Albinyana, juntament amb l’exdirectora de Serveis del Departament de Presidència -i ara de Vicepresidència- Teresa Prohias, van declarar ahir com a investigats davant la titular del jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona, que indaga si el Govern va malversar gairebé un milió d’euros per «internacionalitzar» el procés mitjançant contractes a dit o informes «arbitraris». Un dels informes que investiga la jutgessa per la seva opacitat és un estudi en matèria de defensa que la Generalitat va encarregar a l’empresa belga BVBA Services, societat que, segons la informació que li han remès les autoritats del país, no tenia empleats i va ser investigada per la Fiscalia per corrupció i blanqueig de capitals. L’informe sobre defensa el va encarregar a l’empresa belga el sociòleg Salvador Cardús, membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional i qui també el va traduir, encara que ni ell ni cap de les parts han aportat a la causa l’original de l’estudi, que segueix desaparegut.