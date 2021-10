El Govern ha aprovat la modificació del decret llei 19/2019 de mesures urgents per a l’impuls de les energies renovables que introdueix requisits per incrementar la participació i el consens territorial així com per prioritzar els projectes petits, de 5 MW o menys. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural, Teresa Jordà, va assegurar que el canvi legislatiu és «tan sols el primer pas» i serveix de «punt de partida» per accelerar la transició energètica a Catalunya. La consellera va defensar que el decret «no va absolutament contra ningú» i busca un funcionament «extremadament participat» i que afavoreixi els projectes de menys dimensió.

El text incorpora mesures per ordenar i equilibrar la implantació d’energies renovables, per minimitzar-ne l’impacte social i territorial i també per facilitar la pràctica de l’autoconsum. En aquest sentit, a partir d’ara els projectes d’energia eòlica i fotovoltaica hauran d’acreditar l’acord del 50% dels terrenys sobre els quals es projectin, i també que s’ha presentat una oferta del 20% de participació local. Així, el nou decret llei prioritza el tràmit per a les instal·lacions que connectin a mitjana tensió o siguin inferiors a 5 MW de potència, i també s’exigirà als gestors de la xarxa de distribució que justifiquin la denegació de connexió a la xarxa de fins a 25 kV per a aquests projectes.

La modificació del decret llei constitueix la primera peça per accelerar la transició energètica a Catalunya i el desplegament del nou model energètic propi. Per aquest motiu, el canvi arriba acompanyat de 19 projectes de l’entorn de 5MW que han sortit molt recentment o que aviat se signarà la resolució perquè surtin a informació pública. Es tracta de projectes situats en comarques com l’Anoia, el Bages, el Solsonès, l’Alt Penedès, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Garrotxa, la Selva, les Garrigues, Osona, el Pallars Jussà, el Pla d’Urgell, el Segrià, o el Tarragonès, tot i que ahir el Govern no va aclarir de quins es tracta.

Actualment, segons el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, consten 34 projectes d’instal·lacions fotovoltaiques a l’entorn dels 5 MW a les comarques centrals: 13 al Bages, 8 al Solsonès, 6 a l’Anoia, 5 a l’Alt urgell, i 1 a la Cerdanya i al Baix Llobregat Nord.

El text també dona prioritat a l’ocupació de les cobertes de les edificacions, augmenta la disponibilitat de sòl en afegir els sòls urbanitzables, així com els espais agraris en desús, i introdueix criteris de protecció del sòl agrícola basats en la Llei d’Espais Agraris.