JxCat ha estat l’única força política que ha expressat sintonia amb la proposta de reforma del reglament del Parlament que permetria blindar -en cas de ser processada per corrupció- la presidenta de la cambra catalana, Laura Borràs, fins que hi hagués una hipotètica condemna ferma.

Els serveis jurídics del Parlament han elaborat una proposta de reforma del reglament -lliurada ahir a la Mesa- que permetria a Borràs mantenir el seu escó davant una eventual obertura de judici oral o davant un processament judicial contra ella.

El juny passat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va acordar prosseguir la investigació que el Tribunal Suprem va obrir a Borràs per la presumpta adjudicació irregular de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans, just abans del seu salt a la política a final del 2017.

L’informe, titulat «Propostes jurídiques i tècniques de reforma del reglament», consta de 244 pàgines i inclou un suggeriment que podria ser clau a causa de la situació personal de Borràs: en la secció dedicada a les «causes de suspensió dels drets i deures parlamentaris», suggereix la modificació de l’article 25 del reglament de la cambra per eliminar l’apartat 4. Aquest apartat -que quedaria suprimit- estableix que «en els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció, la Mesa del Parlament, un cop sigui ferma l’acte d’obertura del judici oral i en tingui coneixement, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata». La portaveu parlamentària de JxCat, Mònica Sales, va posar en relleu que l’informe dels lletrats assenyala que aquest article -que en el seu moment va votar Junts pel Sí- és «inconstitucional», per això va demanar a la resta de grups que «no en facin un ús partidista i s’avinguin a fer possible un reglament del segle XXI». En realitat, el que assenyala l’informe és que l’apartat 4 «no té cap precedent ni referent» en el dret parlamentari català i preveu una causa de suspensió de l’exercici d’un dret fonamental -com és el de la participació política- que presenta «seriosos dubtes de constitucionalitat» respecte a la presumpció d’innocència, que també és un dret fonamental. La proposta dels lletrats sembla que té nul·les possibilitats de prosperar, ja que no té ni tan sols el suport de les altres forces independentistes, que podrien donar-li la necessària majoria absoluta.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, es va mostrar favorable a reformar el reglament per «modernitzar el funcionament de la cambra», però va advertir que el qüestionat article 25 va ser «consensuat» el 2017 per «garantir el compromís de la lluita contra la corrupció» i segueix sent un «mecanisme necessari», encara que es pugui debatre la seva possible «millora». Vilalta va criticar no només el «fons» de l’informe, sinó també la «forma», ja que aquest tipus de propostes «han de fer-les els grups parlamentaris», sense «escudar-se» en els lletrats: «Ni la Mesa ni els lletrats no són els qui impulsen els canvis».

Per la CUP, Eulàlia Reguant va dir que els lletrats «han anat molt més allà del que els correspon» i va recalcar que l’article 25, que va ser inclòs a proposta de la CUP, «ha de quedar en el reglament tal com està redactat en l’actualitat» i «no es toca», perquè és «una eina per lluitar contra la corrupció».

La resta de l’oposició tampoc dona suport a la proposta dels lletrats, començant per la portaveu de PSC-Units, Alícia Romero, que va advertir que el seu partit no avalarà cap reforma «de part» que tingui com a finalitat blindar Borràs. Romero va denunciar defectes «de forma i fons» en la proposta dels serveis jurídics, que «ha desconcertat» el PSC, perquè revela un intent de Borràs de «patrimonializar» el Parlament.

El portaveu de Vox al Parlament, Juan Garriga, va acusar Borràs de voler fer «una reforma ad hoc» del reglament «per salvar el seu cap», mentre que el líder parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, la va acusar de voler treure «la paraula corrupció» per així «poder atrinxerar-se al seu escó».

Tampoc els comuns van subscriure la proposta, perquè, segons David Cid, Borràs pretén impulsar una reforma «a la carta» en benefici propi. El líder del PPC, Alejandro Fernández, va demanar a Borràs que deixi «immediatament el seu càrrec» perquè no s’ajusta al «llistó ètic» que van fixar els mateixos independentistes en el reglament.