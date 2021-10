El Comitè d’Emergència de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la covid-19 ha conclòs a l’última reunió que la pandèmia encara és «lluny del final», i per això ha optat per mantenir l’emergència internacional davant el coronavirus, declarada el 30 de gener del 2020.

Segons va informar ahir l’OMS, la novena reunió del comitè d’experts, que es convoca cada tres mesos per analitzar la crisi sanitària, va acordar per unanimitat que el coronavirus encara té potencial per transmetre’s internacionalment i requereix una resposta global. La persistència de l’alerta internacional suposa la necessitat que tots els estats continuïn aplicant respostes al coronavirus, que inclouen mesures de distància física, vacunació, diagnòstic ràpid i tractaments, va assenyalar el comitè. També va reiterar la crida dels últims mesos del director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, perquè un 40% de la població de tots els països estigui vacunat abans de finals del 2021, una taxa que encara estan lluny d’aconseguir moltes economies en desenvolupament.

Així, el comitè, format per 19 experts i presidit pel francès Didier Houssin, va expressar la seva preocupació per les dificultats de resposta a la pandèmia que afronta Àfrica, malgrat ser oficialment la regió amb menys casos al planeta (sis milions, del total global de 243 milions).