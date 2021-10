L’Ajuntament de Llinars del Vallès apartarà els agents detinguts ahir si, després de prestar declaració, el jutge considera que hi ha prou indicis per mantenir-los com a investigats en un cas de narcotràfic. En previsió que això pugui passar, el consistori ja ha iniciat els tràmits per poder rellevar els policies al més aviat possible. Llinars té actualment una plantilla de dinou agents, tot i que estructuralment n’hauria de tenir 21, i la baixa de quatre efectius més «es nota molt», segons va sdmetre el cap de la Policia Local, l’inspector Amado Ferreras. Des del cos asseguren que no hi havia cap sospita sobre la participació dels agents detinguts en aquesta xarxa i Ferreras va dir que la plantilla està «en xoc».

«Els rumors sobre un cos policial els trobarem per tot arreu, però no hi havia cap dada concreta que em fes sospitar», va assegurar l’inspector de Llinars. Sobre la presència d’un caporal detingut en un tiroteig el 2019 on va morir un presumpte confident del cos, Ferreras també reconeix que «dona per parlar», però descarta que els fets que ara s’investiguen estiguin relacionats.

Els Mossos van detenir en total una desena de persones en l’operació antidroga, entre les quals quatre policies locals del municipi. L’operació policial actua contra una xarxa dedicada al tràfic de marihuana però ahir ala nit no havia transcendit si entre els darrers detinguts hi havia més agents del cos de seguretat municipal, tot i que aquest matí els Mossos no ho descartaven.