El Sindicat de Llogateres de Barcelona va fer públic ahir el que considera un important triomf, encara que sigui només simbòlic. Els combatius veïns del número 58 del carrer de Villarroel, a l’Eixample, es van plantar davant del seu arrendador per un increment del preu dels lloguers per sobre del que marca l’índex i l’Ajuntament els ha donat la raó.

En un comunicat van explicar que van comprovar a través de l’Incasol que el contracte anterior del que ara és casa seva era de 950 euros al mes, mentre que el nou, el seu, és de 1.200, incomplint el que estableix la regulació. Van decidir interposar una denúncia davant l’Ajuntament i han aconseguit que l’empresa propietària sigui sancionada. Després d’aquesta primera victòria volen anar més enllà i demanen una baixada de 250 euros dels lloguers, «perquè el contracte s’ajusti a la regulació».

Segons relaten fonts del Sindicat de Llogateres, en revisar la documentació, els llogaters es van adonar que al contracte no hi havia cap referència a l’anterior preu del lloguer, com s’ha de fer segons la llei 11/2020, de regulació dels lloguers. Aquí van saltar les alertes, i van descobrir que les famílies que anteriorment van viure als habitatges pagaven 950 euros.