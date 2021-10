La CUP convocarà els pròxims dies la Coordinadora Oberta Parlamentària per debatre amb les bases de la formació com afrontar la negociació dels pressupostos catalans del 2022. Fonts cupaires van explicar que l’ordre del dia de la reunió és informar de l’estat de les negociacions i com afrontar els pròxims passos «d’acord amb la proposta» que tenen sobre la taula. Aquestes fonts van afirmar que avui «no hi ha cap proposta concreta de pressupostos per part del Govern» i que tan sols han rebut algunes partides i molt poc desglossades. «No sabem encara quines són les prioritats del Govern i l’acció política que hem vist per la seva banda s’allunya dels resultats del 14-F i de l’esperit de l’acord d’investidura», van criticar.