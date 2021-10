Les funeràries catalanes encaren una festivitat de Tots Sants que afirmen que serà "relativament normal" després d’un any i mig marcat per la covid, que en va fer créixer els serveis un 24,5% el 2020. Aquesta és la previsió de la patronal catalana del sector, l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat), que representa 45 organitzacions de naturalesa tant pública com privada que presten la pràctica totalitat dels serveis funeraris a Catalunya (el 95%). L’aixecament progressiu de les restriccions fa que només es mantinguin les mesures bàsiques (rentat de mans, mascareta i distància) a les vetlles, als funerals o comiats laics i a les visites als cementiris.

Aquestes tornaran a créixer per la diada fins a nivells propers als previs a l’esclat de la pandèmia un cop superada la seva fase més crítica, segons el pronòstic d’Asfuncat.El president d’Asfuncat, Josep Maria Mons, ha apuntat que "aquest 2021 després de quasi dos anys d’haver d’aplicar mesures restrictives d’aforament, tant a les sales de vetlla com als recintes on se celebren les cerimònies de comiat i als cementiris, es preveu que s’anirà tornant a la normalitat quant a l’assistència als cementiris".

"Podem dir, doncs, que viurem una jornada de Tots Sants relativament normal. Tot i això, ja s’està notant la conscienciació de les famílies per evitar aglomeracions durant els dies previs a Tots Sants i el Dia dels Difunts (el 2 de novembre): aquests últims dies d’octubre, ja s'ha detectat una afluència creixent de famílies als cementiris de Catalunya", afegeix. Asfuncat demana als visitants dels cementiris la màxima prudència i el compliment escrupolós de les mesures adoptades per les autoritats sanitàries (distància de seguretat i mascareta) encara que es tracti d’espais exteriors.

Anys complicats

"Durant aquest període de pandèmia, molt més llarg del que tots volíem i esperàvem, el sector funerari ha fet un gran esforç per adaptar-se als canvis nombrosos i constants que han suposat els diferents graus de restriccions imposats i, també, l’augment del nombre de defuncions ocorregudes. Hem fet possible la instal·lació d’espais refrigerats per poder descongestionar els dipòsits de cadàvers dels hospitals i dels centres geriàtrics, i hem augmentat les plantilles per poder cobrir l’increment de defuncions", explica Mons.

D'altra banda, els treballadors de les empreses funeràries catalanes guardaran un minut de silenci divendres 29 d’octubre a les 9 del matí en senyal de respecte pels difunts d’aquest últim any i per donar suport a les seves famílies, una iniciativa promoguda per la patronal estatal, Panasef (Asociación Nacional de Servicios Funerarios). L’homenatge vol mostrar el compromís del sector funerari amb l’acompanyament als éssers estimats en el seu procés de dol i retre, també, un reconeixement a la tasca professional del personal funerari.

Als homenatges i cerimònies de divendres, a més, destacarà la presència de tres tipus de flors seleccionades per la seva simbologia diferent i complementària. El crisantem, que representa l’eternitat, per honrar la memòria dels morts; el clavell, que simbolitza l’amistat i l’afecte sincer envers les famílies, i la gerbera rosada, com a mostra d’agraïment a tots els professionals pel seu compromís diari.