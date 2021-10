Després d’una setmana de pugna entre els socis de coalició, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha pres el control i es reunirà dimarts que ve, 2 de novembre, amb les vicepresidentes Yolanda Díaz (Unides Podem) i Nadia Calviño (PSOE) per reconduir la crisi i unificar la posició de l’Executiu en les negociacions de la reforma laboral.

Els dos socis van resoldre ahir les diferències sobre la metodologia i la composició de la taula del diàleg social després que la formació morada denunciés la ingerència de Calviño en les negociacions d’una reforma que per repartiment de competències correspon al Ministeri de Treball que dirigeix Díaz. Finalment, el responsable de més alt rang a la taula amb patronal i sindicats serà el secretari d’Estat d’Ocupació, Joaquín Pérez Rey -número dos de Díaz-, acompanyat per dos directors generals de la Vicepresidència econòmica i del Ministeri de Seguretat Social, encara que en segons els temes hi podran ser representants dels altres ministeris afectats. Així, , Treball seguirà al capdavant de les negociacions però també participaran d’altres departaments dirigits per ministres socialistes, com volia el PSOE.

El Govern deixa clar que l’acord dels socis de coalició no suposa una tutela de Díaz per part de l’ala socialista, sinó que implica «compartir i enriquir» els treballs, i afirma que «mai hi ha hagut diferències de fons» respecte al contingut de la reforma laboral.

Superat l’escull organitzatiu, queda pendent abordar el fons de la qüestió i fixar una posició comuna del Govern en les negociacions sobre la reforma laboral. Per això, Sánchez es reunirà dinarts amb Calviño i Díaz, i els representants dels ministeris d’Hisenda, Seguretat Social i Educació, per conjuminar posicions però sempre «en els termes de l’acord del Govern de coalició».