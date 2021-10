El 1935 es va intentar aplacar la ira del volcà Mauna Loa, a Hawaii, llançant míssils militars sobre les seves colades de lava. Els resultats van ser molt discutits i poc fiables, però sota la desolació d’un volcà qualsevol ajuda és poca. L’últim a apostar per aquesta idea ha estat el president del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que dimecres es va fer ressò de la possibilitat de canalitzar la lava del volcà disparant bombes cap al con per obrir noves boques. Encara que Curbelo va explicar després que les seves paraules havien estat tretes de context, la polèmica ja estava oberta. Itahiza Domínguez, sismòleg de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), va explicar que repetir aquesta mateixa experiència a La Palma «és impossible». «Dinamitar un tub volcànic perquè s’obri i refredi la lava en una erupció d’aquesta importància dubto que funcioni», va destacar. En disparar a la colada, aquesta es pot «escampar en una altra direcció», va afegir, ja que la lava és un fluid plàstic amb característiques molt complexes. «És similar a la mel», va explicar el vulcanòleg de l’IGN Stavros Meletlidis. Els científics consideren que reconduir la lava és una tasca del tot impossible a La Palma, on les distàncies «són relativament curtes», fet que dificulta la possibilitat de construir una infraestructura que canviï la direcció del fluid.