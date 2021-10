El PSC, ERC, En Comú Podem i JxCat han signat un govern que estarà «centrat únicament a Badalona» i serà «garant de la neutralitat institucional» en temes que vagin més enllà del municipi si prospera la moció de censura contra l’actual alcalde, Xavier García Albiol (PPC). Sota el lema «Acord per la dignitat. Només Badalona», les forces polítiques de l’oposició van presentar ahir el nou executiu que liderarà el socialista Rubén Guijarro i en què, ara com ara, no figurarà Guanyem Badalona, que ha acusat el PSC d’«excloure’l» després d’haver-se desmarcat en un primer moment de les negociacions. El document subscrit pel PSC, Esquerra, els comuns i JxCat acorda que el nou govern sigui un «exemple d’entesa, pluralitat i projecte compartit centrat únicament a Badalona».