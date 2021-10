El Barcelona Supercomputing Center coordinarà la construcció i posada en marxa del primer ordinador quàntic del sud d’Europa. El projecte, anomenat Quantum Spain i aprovat dimarts pel Consell de Ministres del Govern espanyol, també es desenvoluparà de manera pionera amb tecnologia europea. La previsió és que l’any 2022 ja hi hagi operatiu un primer xip amb dos cúbits, que és el sistema que marca la potència del superordinador, i la intenció és augmentar el nombre de cúbits amb el temps. Tanmateix, la coordinadora de la iniciativa, la investigadora Alba Cervera, va subratllar que avantposaran la qualitat al creixement del nombre de cúbits, al contrari d’algunes grans marques internacionals.

Una de les particularitats d’aquest ordinador quàntic és que es desenvoluparà amb la tecnologia de superconductors, una opció que comparteixen empreses com Google o IBM, apunten fonts del BSC-CNS. La idea, un cop comenci a funcionar, és que doni servei a la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES) i que creï un ecosistema de computació quàntica sòlida a Espanya. A més, Cervera va destacar que la iniciativa servirà per reforçar «la sobirania tecnològica» en un context de forta competència internacional. «El que ens trobem avui en dia amb tota la crisi de xips i tecnologies, com per exemple la quàntica, que estan liderant Xina, Estats Units i altres països, és que és complicat aconseguir que et venguin la màquina», va apuntar la doctora en computació quàntica. Així, amb el nou projecte amb seu a Barcelona, es vol reforçar la intenció europea de teixir una xarxa sòlida capaç d’abastir-se de manera autònoma. «El que vol Europa és apostar per fer la seva tecnologia. Per tenir i fer nosaltres els xips. I és molt important, perquè serem els amos d’aquesta tecnologia», va afegir. Els xips són els dispositius que porten els cúbits i la potència de l’ordinador quàntic va vinculada al nombre de cúbits que té. La idea del projecte barceloní és iniciar a finals de 2022, va concretar Cervera, amb un parell de cúbits. Amb el temps, s’hi sumaran xips més ambiciosos. Les previsions és que el 2025, fins quan està dissenyada actualment la iniciativa, ja s’hagi arribat a la vintena de cúbits. Tanmateix, Alba Cervera va explicar que hi ha xips amb unes xifres de cúbits molt altes que finalment no funcionen bé. «El que volem és que la qualitat del xip sigui bona, i si hem de començar per coses senzilles ho farem així. És un projecte realista», va remarcar. Aquests xips s’adquiriran a través d’empreses especialitzades i s’acapararan una part important del finançament del projecte, que inicialment és de 22 milins d’euros però que es preveu ampliar fins als 60 a posteriori.