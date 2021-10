L’executiva d’ERC ha decidit finalment no presentar una esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l’Estat (PGE) per al 2022 fruit d’un acord amb el Govern espanyol per «blindar amb quotes el català a la llei de l’audiovisual». ERC i el Govern espanyol, segons els republicans, negociaran aquesta quota. L’acord ha arribat després de setmanes de negociacions i negatives del Govern espanyol, i es va certificar només minuts abans que expirés el termini de presentació de l’esmena. La decisió d’ERC de no presentar l’esmena a la totalitat aplana el camí dels pressupostos. Dijous es votaran les esmenes a la totalitat del PP, Vox, Junts i la CUP, entre d’altres, i previsiblement el Govern disposarà de suports per salvar el tràmit.

En roda de premsa al Congrés, Rufián va explicar que a més d’incloure el blindatge del català a la llei que s’aprovarà abans del 31 de desembre, l’Executiu espanyol ha «complert» totes les qüestions pendents de l’acord dels pressupostos generals de l’Estat per al 2021.

D’aquesta manera, hi haurà «una transferència immediata de 18 milions d’euros» per a les beques que gestiona la Generalitat. A més, «es continuarà treballant» per al traspàs de la gestió de l’Ingrés Mínim Vital -en la línia de l’acord assolit pel PNB- i també una inversió en cooperació, concretament en un corredor humanitari. En tot cas, Rufián no va explicar quina serà aquesta quota que la Llei de l’Audiovisual reservarà per al català. Aquesta, segons va assenyalar, és una qüestió que es negociarà amb l’Executiu espanyol.

El portaveu d’ERC va dir que l’acord correspon només a la «primera fase» de la negociació, la de la tramitació dels comptes. Després ERC abordarà amb el Govern «reivindicacions socials molt fàcils d’assumir per un executiu progressista».

La decisió d’ERC aplana el camí dels pressupostos. El PNB ja va anunciar que votarà en contra de les esmenes després que els nacionalistes bascos i el Govern espanyol assumissin un acord per al traspàs al Govern basc de la gestió íntegra de l’Ingrés Mínim Vital (IMV). Bildu tampoc presenta esmena a la totalitat per «donar continuïtat a les converses de les últimes setmanes», i podria votar en contra de les esmenes de la resta de formacions.

Així, el Govern espanyol en tindria prou amb el suport dels seus socis, ERC, el PDeCAT, PNB i Bildu per sumar 190 vots (120 del PSOE, 35 de Podem, 13 d’ERC, 4 del PDeCAT, 6 del PNB, 5 de Bildu, 2 de Més País, 1 de NC, 1 del BNG, 1 del PRC, 1 de Terol Existeix i 1 de Compromís) i superar el tràmit sense cap mena de problema.

Contràriament al que ha fet ERC, l’executiva de Junts va decidir presentar una esmena a la totalitat adduint que avui en dia defensar els pressupostos generals de l’Estat suposa «votar a favor que a Catalunya només hi arribi la meitat del que estava pressupostat». L’Estat –va dir la portaveu de Junts, Míriam Nogueras- està «apalancat en l’immobilisme», i Junts no està disposat al fet que «aixequi la camisa un any més» a Catalunya, en paraules del portaveu de Junts al Senat, Josep Lluís Cleries.

La CUP també va decidir finalment dijous presentar una esmena a la totalitat dels comptes. Malgrat que en principi havia declinat aquesta possibilitat, els anticapitalistes van presentar un text que reclama el referèndum, l’amnistia i polítiques per a un repartiment més just de la riquesa. La decisió, va afirmar dijous la CUP, és fruit de la desconfiança respecte al paper d’ERC i de Junts en aquesta negociació.

Per contra, el PDeCAT ja fa setmanes que va descartar una esmena a la totalitat. El 18 d’octubre el portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va anunciar l’acord de la Direcció Executiva Nacional del partit de no presentar-la per treballar en una via «constructiva, de diàleg, de recerca del millor pel país i de no fer un frontisme estèril que no aporta res». El PDeCAT aposta per «no tancar cap via de negociació, pacte, diàleg o qualsevol millora per a Catalunya».