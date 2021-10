El jutge va enviar a la presó tres dels quatre agents de la Policia Local de Llinars del Vallès detinguts dimarts passat per la seva suposada vinculació amb una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d’instrucció número 4 de Granollers, que fins a dijous a la nit va interrogar els 15 detinguts en l’operació contra la xarxa, entre ells els quatre agents, va acordar la presó preventiva i sense fiança per a nou dels arrestats. Entre els nou detinguts que han ingressat a la presó per ordre judicial policies locals de Llinars, segons el TSJC, que va precisar que la causa està oberta pels delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal, prevaricació administrativa, robatori amb força, blanqueig de capitals, falsedat documental, suborn, tortura, detenció il·legal i revelació de secrets, entre d’altres.