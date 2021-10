«La qüestió no és si hi haurà una gran apagada, sinó quan». L’alerta apocalíptica de la ministra de Defensa d’Àustria, la conservadora Klaudia Tanner, ha desencadenat aquesta setmana la psicosi europea. Ara es comparteixen per Whatsapp kits de supervivència a velocitat de mems. Hi ha qui s’han 'llançat' al súper a comprar espelmes, bateries i conserves amb la mateixa ànsia que paper higiènic en temps de confinament. Els austríacs ja es preparen per a «un perill real –asseguren–, però subestimat». Quin és el perill real d’una gran apagada a Espanya?

Ho ha descartat «amb rotunditat» la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va assegurar aquest divendres, en declaracions a Onda Cero recollides per Europa Press, que el subministrament d’electricitat «està garantit». L’estructura de generació elèctrica a Espanya –va afegir– és «molt potent» i pràcticament duplica la demanda en moments pic.

El sistema energètic espanyol, va detallar la ministra, «és gairebé una illa, el risc d’un tipus d’apagada per una caiguda del sistema a tercers països és molt limitat i hi ha capacitat de posar un cordó sanitari en cas que això passés. «És un tema que podem descartar del nostre horitzó de preocupacions amb total rotunditat», va remarcar.

«Garantia de subministrament»

Tot i que el 31 d’octubre finalitza el contracte entre Algèria i el Marroc del gasoducte Magrib-Europa, la vicepresidenta tercera va insistir: «No tenim per què preocupar-nos des del punt de vista de la garantia de subministrament». Ara, el gasoducte de Medgaz s’està reforçant per augmentar la seva capacitat de transport de gas i, el que no pugui ser transportat per aquesta via, es trasllada a través de vaixells metaners, «però tot pot funcionar perfectament».

Dia a dia digitalitzat

Una apagada –’blackout’, en anglès– comportaria que semàfors, ordinadors, caixers automàtics, telèfons, internet i molts altres serveis deixessin de funcionar, i exposarien la fragilitat d’un dia a dia cada vegada més digitalitzat.

L’Exèrcit austríac recomana tenir a casa prou reserves a l’equivalent a dues setmanes de càmping, així com pactar prèviament amb familiars i amics un punt de trobada i establir les bases d’una xarxa de cooperació veïnal.

Àustria ja va advertir el 2017, en un document sobre riscos en la pròxima dècada, que una pandèmia suposava una amenaça, i el temps li ha donat la raó. El mateix procés d’anàlisi de dades que es va utilitzar per preveure la pandèmia, ha explicat a Efe el tinent coronel Pierre Kugelweis, és la base per «als extensos preparatius de les Forces Armades davant els efectes d’una possible apagada».