El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castelló ha denegat la personació de Jordi Pujol Ferrusola com perjudicat en el «cas Tàndem» contra el comissari José Manuel Villarejo, en entendre que les seves indagacions sobre la família de l'expresident català responien a un «interès policial».

Segons han informat fonts jurídiques, el magistrat ha rebutjat ara la petició de personació que la defensa del primogènit de l’expresident de la Generalitat va presentar el febrer del 2020, en considerar que Villarejo va falsejar documents mercantils i va donar cobertura «econòmica i policial» a diferents testimonis per incriminar la família Pujol.

No obstant això, García Castelló manté en el seu acte que no hi ha «cap element» per sostenir que Jordi Pujol Ferrusola sigui perjudicat per les actuacions de Villarejo. Tan sols admet que el comissari podria haver dut a terme una activitat delictiva en perjudici de la família Pujol en les seves gestions relacionades amb la banca andorrana per obtenir dades financeres sobre la família, però recorda que això ja s’ha investigat en un procés en els jutjats d'Andorra.

Una de les línies de defensa dels Pujol en la causa per la qual l’Audiència Nacional els va processar per associació il·lícita són precisament les gestions suposadament il·lícites que Villarejo va dur a terme per obtenir informació sobre les seves activitats econòmiques.