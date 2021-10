La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha garantit que la llei de l’audiovisual inclourà percentatges per blindar el català en la producció, el doblatge i la subtitulació.

«És el que vam acordar i és el que s’haurà de fer efectiu», va assegurar en declaracions a Catalunya Ràdio i RAC1. Tot i que va evitar concretar la quota –que assegurava que és una «qüestió tècnica– va celebrar que, després de setmanes de ‘negatives’ i menysteniment de la llengua s’hagi aconseguit un ‘compromís’ per part del PSOE». Vilalta, però, també va advertir que el blindatge del català a la llei de l’audiovisual és una «condició necessària, però no suficient» pel seu sí als pressupostos i, que amb el pas d’aquest divendres, només «s’ha obert la porta a la negociació».

«Nosaltres ens hem compromès a no bloquejar aquest debat i, per tant, poder negociar els comptes a partir d’ara», va continuar la portaveu d’ERC, que va voler recordar que han «passat de fa uns dies o setmanes de no voler parlar-ne a tenir un acord firmat que diu que es garantiran els percentatges de producció, doblatge i subtitulació en llengua catalana», va afirmar a RAC1.

Tot i aquest acord sobre la llei de l’audiovisual, Vilalta va comentar que encara no és suficient per al sí d’ERC als pressupostos de l’Estat. «Això s’haurà de complir. Serà necessari, però és evident que no serà suficient per un vot favorable d’ERC als pressupostos. Hi ha tot de carpetes pendents que s’hauran de negociar i ara és el moment», va dir la portaveu republicana.

Així, situa els traspassos pendents, qüestions més de l’àmbit social o econòmic i la garantia de més inversions executades a Catalunya com a prioritat en els comptes. També va afirmar que no exclouen Junts per Catalunya de la negociació perquè el tema «genera un gran consens». Amb tot, va reconèixer que tenen «molts motius i precedents» per no fiar-se del que es compromet el Govern de l’Estat, però va afirmar que s’explicita que serà «un percentatge» i va dir també que «la llei es farà amb ERC». «Si no hi ha quotes, no s’aprovarà la llei», va garantir, perquè han acordat aprovar-la conjuntament. Alhora, va recordar que la nova normativa és «imprescindible» perquè ve d’una transposició d’Europa. «No hi haurà alternatives per aprovar la llei. Això ens dona tota la capacitat de decisió», va declarar. Vilalta també va posar en valor qüestions vinculades a l’acord, que també inclourà que TV3 pugui beneficiar-se de noves fonts de finançament o de fons reservats perquè la televisió pública «pugui ser motor de producció audiovisual en català».

ERC també va negar que s’estigui plantejant un intercanvi de vots al Congrés i al Parlament amb el PSC pel suport als pressupostos. «Ho descartem absolutament. Aquí la prioritat i l’única aposta és aprovar-los amb la CUP», va precisar. En aquest sentit, va reconèixer que estan «més lluny» del que voldrien, però que per ells «no quedarà». «S’està treballant a fons», va precisar. «No som els del no a tot, que és molt còmode. Hem vingut a mullar-nos i a aconseguir el màxim de qüestions pels interessos de Catalunya i afavorir la ciutadania del nostre país», va sentenciar.