Espanya considera que la cimera del G20 celebrada a Roma ha superat les expectatives ja que s’han concretat una sèrie de compromisos en àmbits com el de la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació econòmica que generen confiança entre els ciutadans.

Aquesta és la valoració de la cimera que va fer el president del Govern, Pedro Sánchez, al final d’una trobada en què va veure «ambició» per part dels líders internacionals per donar resposta a reptes mundials.

Però Sánchez no està només satisfet per l’aconseguit de manera general pel G20, sinó també pel paper jugat per Espanya en la cimera.

La concreció de compromisos es va desenvolupar en tres fronts: la lluita contra la pandèmia, l’emergència climàtica i la recuperació econòmica. Tres àmbits que va dir que tenen implicacions en tots els països i que estan estretament lligats amb els objectius d’Espanya relatius a la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial.

Respecte a la pandèmia, va destacar el compromís perquè el 70% de la població de tots els països estigui vacunada a mitjan 2022 i, en aquest context, va recordar el seu anunci en la primera sessió de la cimera que Espanya arribarà en el primer trimestre del 2022 a un total de 50 milions de vacunes donades.