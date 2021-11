El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va retreure ahir a ERC que hagi «regalat» la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) del 2022 al Govern «a canvi de res», en no presentar una esmena a la totalitat.

En declaracions a la premsa a Girona abans d’un acte de la precampanya per a les eleccions municipals del 2023, Sànchez va assegurar que la decisió dels republicans suposa una «oportunitat perduda per a l’independentisme», que no ha sabut «fer valer la seva força».

Així reaccionava JxCat a la decisió d’ERC de divendres de no presentar una esmena a la totalitat dels PGE després d’haver aconseguit un acord amb el PSOE per blindar el català i les altres llengües cooficials en la futura llei audiovisual, mentre que Junts va registrar la seva esmena el dijous.

Segons Jordi Sànchez, l’independentisme tenia l’«oportunitat» de «forçar» el Govern central al fet que es comprometi amb el català i de «arrencar» recursos: «No hem obtingut res», va sentenciar. «Hem tornat a cedir una posició que si l’haguéssim mantingut des de l’òptica de la unitat haguéssim pogut avançar de manera ferma, més decidida en tot allò que interessa al país i a la societat» va reblar el secretari general de Junts.

Aquestes diferències amb ERC en matèria pressupostària no afectaran a l’estabilitat del Govern, segons Sànchez, ja que la «majoria independentista» és «sòlida».

Malgrat aquest desacord, Jordi Sànchez va tornar a emplaçar a ERC i a la CUP a teixir «un front compartit» per negociar els pressupostos, ja que JxCat no dóna per trencades les negociacions amb el Govern.

D’altra banda, Sànchez va assenyalat que Junts no mira el «retrovisor», després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebutgés dissabte «lliçons d’independentisme» dels qui el 2006 defensaven un «Estatut retallat», en una al·lusió velada a l’antiga CiU i a les formacions de l’espai posconvergent. Sobre aquest tema, Jordi Sànchez va subratllar que Junts «no existia el 2006» i va recordar que, en aquesta data, presidia la Generalitat el socialista José Montilla amb el suport d’ERC.

D’altra banda, el ministre de Cultura, Miquel Iceta, va considerar ahir «una anomalia» que JxCat no fos a la darrera reunió de la taula de diàleg, que es va celebrar el setembre al Palau de la Generalitat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va decidir que la delegació del Govern la formessin només persones d’ERC després que JxCat proposés membres que no formen part de l’executiu. «Seria impensable que per part del govern espanyol no hi hagués Podem o el PSOE», va valorar Iceta entrevistat pel diari ‘Ara’.

Iceta va defensar dur la millora de l’autogovern i del finançament a aquest espai Estat-Generalitat però no s’aventura a dir si creu que hi haurà avenços, ja que «ningú no pot prefigurar el resultat, ni condicionar l’agenda». Sobre la proposta d’una reforma constitucional, va dir que «podria ser» el camí, però creu que «en aquests moments a Espanya no hi ha una majoria» que avali una reforma federal».