Abans dels assajos en humans, la prometedora vacuna contra la covid de la farmacèutica gironina Hipra es va provar en animals al laboratori d’IRTA-CReSA, un dels pocs de l’Estat que pot treballar amb virus tan contagiosos gràcies al sistema de biocontenció, que evita fuites a l’exterior.

El prototip d’Hipra es perfila com la primera vacuna catalana i de l’Estat contra la covid que sortirà al mercat el proper any: l’agost va rebre llum verda de l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) per començar els assajos amb humans, i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial d’Espanya (CDTI) acaba d’aprovar el finançament per a una fase més del procés, la IIb/III. Aquest assaig clínic es va poder començar després d’haver superat amb èxit les proves prèvies en animals que es van fer al Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA.

Aquestes instal·lacions, situades al campus de la UAB i on treballen unes 140 persones, acullen un dels pocs laboratoris d’alta biocontenció de grans dimensions de l’Estat, indispensables per dur a terme recerca amb animals manipulant patògens altament contagiosos i de transmissió aèria, com és el cas del SARS-CoV-2.

La investigadora Júlia Vergara-Alert va treballar en l’estudi de la vacuna Hipra en hàmsters i ratolins transgènics –als quals es va introduir el receptor que el virus usa per ingressar en l’organisme i que no tenen de forma natural–, i van obtenir bons resultats. Vergara-Alert recorda que van poder posar-se a treballar en el SARS-CoV-2 des «del minut 1» de la pandèmia perquè en aquestes instal·lacions ja havien estudiat altres «cosins germans», com el virus causant de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS-CoV), que transmeten els dromedaris als humans i que, malgrat ser més letal que la covid, està molt focalitzat a l’Aràbia Saudita. També van poder posar-se a la feina de seguida pel coneixement i pràctica de la biocontenció, que és imprescindible a l’hora de treballar un virus de transmissió respiratòria com el SARS-CoV-2.

Un laboratori d’alta biocontenció (nivell 3 sobre 4) requereix un control molt estricte d’accés de persones i el manteniment de pressions negatives, de manera que l’aire d’una habitació on es manipulen patògens no surti quan s’obri una porta i se n’eviti així la circulació.