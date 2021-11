La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va rebutjar ahir mantenir la rebaixa d’impostos de la factura de la llum i va apostar, en canvi, per «mesures estructurals» que redueixin el preu que paguen els consumidors.

Entrevistada per El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, la ministra va alertar que perllongar la rebaixa fiscal «seria com animar que en matèria energètica s’adoptin mesures fiscals en comptes d’estructurals».

«Prefereixo que siguin mesures estructurals perquè, si no, ho estem pagant tots els ciutadans amb els nostres impostos», va argumentar Montero durant l’entrevista.

Tot i que no la titular d’Hisenda no dona per descartat que «almenys algun mes» s’hagin de suspendre els impostos «per la crisi de l’electricitat», va advertir que «si es prolongués durant un any complet, minvaria la recaptació en 4.500 milions».