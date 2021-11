L’Ajuntament de Ripoll ha «condemnat enèrgicament» ahir la mort de la veïna del municipi assassinada ahir al matí presumptament a mans del seu fill. A través d’un comunicat, el consistori va anunciar un dia de dol avui, fet que comportarà la suspensió dels actes institucionals programats per Tots Sants i que les banderes onegin a mitja asta. A més, va convocar una concentració de rebuig dels fets i cinc minuts de silenci en record de la víctima a les 12 del migdia a la plaça de l’Ajuntament. Durant l’acte es llegirà un manifest de rebuig a la violència. El consistori va expressar el seu condol als seus familiars i als seus amics i s’hi va posar a la disposició. Els Mossos d’Esquadra seguien buscant anit el fill de la dona per la seva possible implicació en el crim. El jove seria el presumpte responsable de l’apunyalament i hauria fugit després d’atacar la seva mare, segons van explicar fonts properes al cas. El parricida hauria estat acompanyat d’una altra persona, que també està en cerca i captura per la policia. Els fets van tenir lloc pels voltants de les 9 del matí, quan la policia va ser requerida per adreçar-se a un habitatge de l’avinguda del Ripollès, on hi havia una dona ferida per arma blanca.