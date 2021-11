L’Rt puja dues centèsimes a Catalunya i se situa en 1,05, i que el risc de rebrot augmenta un punt i ara és de 51. El Departament de Salut va declarar ahir nou hospitalitzats més per la covid-19 en les darreres hores (330) i tres crítics menys a l’UCI (87). En paral·lel, es van notificar 201 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 925.399. En les darreres hores no es va notificat cap mort i el global de defuncions des de l’inici de la pandèmia continuava en 24.016. L’1,75% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies augmenta lleugerament, de 50,42 a 50,64, mentre que a 7 dies ho fa de 24,66 a 25,58.

El risc de rebrot era de 53 entre el 15 i el 21 d’octubre, i se situa en 50 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, puja a 1,05, per sota del valor de la setmana anterior (1,18).

La incidència a 7 dies era de 25,58 entre el 22 i el 28 d’octubre, lleugerament per sobre dels 25,05 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 50,64, per sobre dels 46,97 casos que es van registrar entre el 15 i el 21 d’octubre.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en l’últim període se n’han notificat 1.991, un nombre similar a l’interval anterior, quan se’n van declarar 1.950. Durant l’última setmana analitzada, s’han fet 90.293 PCR i 47.726 tests d’antígens, dels quals l’1,75% ha donat positiu, per sobre de l’interval anterior (1,64%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 40 anys.