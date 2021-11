Les carreteres catalanes van registrar ahir retencions en l’operació tornada del cap de setmana llarg de Tots Sants, especialment a la C-16, on hi va haver cues de 6,5 quilòmetres a la Nou de Berguedà i Urús en direcció sud. A la C-16 també es va registrar circulació intensa durant més de dos quilòmetres a l’altura de Cercs. A més el Servei Català del Trànsit (SCT) va informar que hi havia hagut problemes importants a la C-14 a Organyà pels vehicles, i la C-17 a Ripoll, així com a l’AP-7 a l’altura de la Roca del Vallès, amb uns 3,5 quilòmetres de cues.

Les autoritats van recomanar consultar a les xarxes socials l’estat de les carreteres abans d’iniciar el viatge de tornada del cap de setmana llarg i extremar les precaucions al volant. Segons dades de l’SCT, de les 15.00 hores de divendres fins a la mateixa hora de dissabte van sortir de Barcelona i la seva àrea d’influència 425.987 vehicles, el 87,8% dels 485.000 que es preveia que havien de sortir de la ciutat. Encara que molts d’aquests vehicles van tornar de manera esglaonada, el gruix dels turismes que van sortir Barcelona i el seu entorn metropolità ho va fer ahir a la tarda.

Menys accidents que el 2019

Un total de 114 persones han mort en els 108 accidents de trànsit aquest any, fins a ahir, a les carreteres catalanes, que suposa un descens del 27,4% respecte al 2019, any anterior a la pandèmia.

Segons el SCT, a l’octubre han mort en accidents de trànsit 16 persones, el 23,8% menys que el mateix mes del 2020. La resta de mesos de l’any, la sinistralitat també ha estat inferior que la del 2019 a les carreteres catalanes, excepte el maig i el juny, amb 17 i 18 morts en accidents de trànsit, respectivament, que suposen gairebé un terç de les víctimes mortals comptabilitzades tot l’any. La meitat de les 114 víctimes mortals d’aquest any pertanyen a col·lectius vulnerables: 48 motoristes, 11 vianants i 4 ciclistes morts el 2021 davant dels 41, 11 i 8, respectivament, que van morir el 2019. Per aquest motiu, Trànsit insisteix a reclamar més consciència als conductors sobre la fragilitat d’aquests col·lectius i seguirà fent campanyes dirigides a motoristes per recordar-los la importància d’extremar la precaució a la carretera. De fet, una de cada tres víctimes mortals d’aquest any eren motoristes i en el 64,2% dels accidents relacionats amb aquest tipus de vehicle també es va veure implicat un altre automòbil. Dels 42 motoristes morts aquest any, el 54,7% van ser víctimes d’accidents a la xarxa viària interurbana de la província de Barcelona.

D’altra banda, els accidents mortals amb més d’un vehicle implicat segueixen sent la majoria (77,7% ) i en el 29,6% dels casos són per a xocs frontals entre automòbils, percentatge que el 2019 se situava en el 25,6%. SEgons el tipus de via, el 52,6% dels morts van tenir accidents en cap de setmana o festiu i, per edats, la franja de 35 a 44 anys és la concentra la majoria de víctimes mortals, amb 27 des de principi d’any per les 19 del mateix període del 2019.