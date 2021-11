El programa de sàtira política Polònia, de TV-3, va emetre dijous un gag en què un representant del club de bàsquet Sant Pep de Badalona anava amb un nen de l’equip a explicar la seva situació a l’alcalde de la ciutat i demanar-li solucions. Amb tot, cada cop que intentava definir els problemes del club l’alcalde havia canviat i havia de començar de zero amb un nou interlocutor, fins que el nen s’havia fet gran per continuar jugant i el representant del Sant Pep desistia. Més enllà del gag, aquesta és una realitat a la qual s’enfronten desenes d’entitats de Badalona, que veuen com la inestabilitat política del municipi no només manté paralitzada l’administració, sinó també els seus projectes. Quan la moció de censura contra Xavier García Albiol (PP) prosperi, el socialista Rubén Guijarro obtindrà la vara de comandament de l’Ajuntament. Els últims tres anys Badalona haurà tingut quatre alcaldes, cinc governs i dues mocions de censura. El Periódico, del mateix grup que Regió7, ha parlat amb entitats i associacions de la quarta ciutat de Catalunya sobre la situació, que afecta el dia a dia de la ciutat. Els entrevistats comparteixen el «cansament» pel bucle en què ha entrat la ciutat i reclamen als partits posar-se d’acord.