Un jutge ha absolt el fotògraf d’El País Albert García, que va ser jutjat acusat d’empènyer un policia nacional quan cobria els disturbis del procés a Barcelona, en concloure que no existeixen «proves fefaents» en contra seva.

En la sentència, avançada per El País i a la qual ha tingut accés Efe, el jutjat penal 8 de Barcelona exculpa García per la falta de proves «fefaents» que empenyés al policia i també perquè conclou que més que forcejar amb el policia, el que va passar va ser «una agafada d’un agent de l’autoritat a una persona amb la finalitat de procedir a la seva detenció». Per aquest motiu, el jutge aplica el principi de «in dubio por reo» i absol al fotògraf, ja que entén que existeixen «seriosos dubtes» que els fets ocorreguessin tal com les va relatar la Fiscalia, que va arribar a demanar un any i mig de presó per un delicte d’atemptat a l’autoritat, si bé en el judici ho va rebaixar a una multa de 4.800 euros per desobediència.