El president dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar que un centenar de països participants a la Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l’ONU (COP26) de Glasgow s’ha compromès amb la seva proposta de reduir les emissions de metà (CH4) un 30% d’ara al 2030.

«Junts ens estem comprometent de manera col·lectiva a reduir les nostres emissions de metà un 30% el 2030 i crec que realment podríem aconseguir-ho», va valorar ahir Biden a la ciutat escocesa, on dilluns va subratllar que els Estats Units havien tornat a la taula de negociació i va demanar perdó perquè l’administració precedent, la de Donald Trump, hagués retirat el seu país de l’Acord del Clima de París. «Avui prop de cent països el signen. Això és aproximadament la meitat de les emissions globals de metà. Suposarà una enorme diferència», va dir el mandatari estatunidenc, que va afegir que la iniciativa proposada pels Estats Units i la Unió Europea, no només podria ajudar a combatre el canvi climàtic, sinó també a millorar la salut, aturar les pèrdues de collites i reduir la contaminació.

Per part estatunidenca, la iniciativa inclou una sèrie de normes sobre la perforació per a l’obtenció de petroli i gas, així com oleoductes –sector responsable del 30% de les emissions al país–, com va detallar prèviament la Casa Blanca en un comunicat. «En abordar les emissions de metà, estimular les innovacions i donar suport a l’agricultura sostenible, el president Biden anuncia avui passos audaços que impulsaran l’economia d’energia neta dels Estats Units i crearan ocupacions ben pagades», van manifestar des de Washington.