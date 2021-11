Desenes d’organitzacions, sindicats i col·lectius han convocat per aquest dissabte a Barcelona la primera gran manifestació contra la pujada del preu de l’energia elèctrica i altres subministraments bàsics, sota el lema «Aturem l’estafa de la llum». Els organitzadors, entre els quals els sindicats de la Taula Sindical, col·lectius en defensa del dret a l’habitatge, casals de joves i organitzacions polítiques i ecologistes, emmarquen aquesta protesta «en el context de crisi i de deterioració de les condicions de vida que molta gent està sofrint», han informat els organitzadors. La manifestació, convocada també per les entitats que conformen l’Aliança contra la Pobresa Energètica, es farà a les 18.00 hores a la plaça Universitat. Segons els seus convocants, l’objectiu és «mostrar el descontentament per l’alça del preu dels subministraments» i alerten que «a l’hivern s’aguditzarà la situació de precarietat de milers de famílies.