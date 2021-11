El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, defensa en el seu nou llibre Aprenentatges i una proposta (Ara Llibres) preparar la societat civil de Catalunya per a una nova fase de mobilitzacions «no violentes» i una estratègia de desobediència, per ser capaços de resistir després d’un altre referèndum. El llibre, ja a la venda, es proposa assenyalar un camí per fer efectiu el seu lema «Ho tornarem a fer», que va proclamar durant el judici del procés. «Cal governar bé Catalunya i, alhora, comprometre’s a celebrar un nou referèndum ben ràpid i sense més adjectius. Tant si a l’Estat li plau com si no li plau. Això és el ‘Ho tornarem a fer’: votar tantes vegades com faci falta», escriu. Segons Cuixart, cal «superar el xoc emocional de la virulència de la repressió, aclarir el camí i encarar una nova etapa d’enfortiment de la lluita no violenta i de la confrontació democràtica amb l’Estat per exercir el dret a l’autodeterminació», sense repetir «errors» comesos el 2017.