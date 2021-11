El Govern té previst aprovar el seu projecte de pressupostos per 2022 dimarts que ve 9 de novembre, tot i que en aquella data encara no hagi assolit un acord amb la CUP per facilitar la seva tramitació al Parlament, un tràmit pel qual ja s’ofereix a col·laborar el Partit Socialista.

Així ho va plantejar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu català, en què va reconèixer que les negociacions amb la CUP són «complexes».

Les converses estan sent «intenses i continuades», i es preveu que «encara ho siguin més en els propers dies i hores», abans que el Govern aprovi el projecte pressupostari i l’enviï al Parlament, on haurà de superar un primer debat de totalitat.

El Govern no contempla ara com ara agafar la mà que li estén el PSC per pactar els pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve, ja que això, en la pràctica, reduiria el marge de maniobra d’ERC al Congrés, on els seus 13 diputats poden ser decisius per condicionar els comptes de l’Estat i altres lleis clau.

La «prioritat» del Govern de Pere Aragonès -i la conselleria d’Economia que dirigeix Jaume Giró, conseller a proposta de JxCat- és «tancar un acord amb la CUP» i, per això, ho posarà tot «de la seva part»: «No ens podem encantar», va dir Plaja.

ERC -encara que no JxCat- té signats amb la CUP uns compromisos de legislatura recollits en l’acord per a la investidura de Pere Aragonès.

Per poder complir aquests compromisos i tirar endavant «uns pressupostos progressistes, transformadors i de caràcter social», segons Plaja, cal aconseguir un acord amb la CUP.

Tot i que aquest acord no està encara madur, el Govern pensa aprovar el projecte de llei de pressupostos en la seva reunió del proper dimarts, perquè iniciïn al més aviat possible el tràmit parlamentari, amb la finalitat que la seva aprovació definitiva pugui arribar a principis de 2022.

«Hi ha el compromís de complir amb el calendari aprovat», va afirmar Plaja, que també va precisar que si no s’arriba «prèviament a l’acord necessari amb la CUP» per superar el primer debat de totalitat al Parlament «es continuarà treballant amb la mateixa intensitat i seguirà havent-hi temps» per assolir un pacte.

No obstant això, la diputada de la formació anticapitalista al Parlament Eulàlia Reguant va advertir una vegada més que les negociacions amb el Govern de la Generalitat «no van bé», tot i que té la «sensació» que Pere Aragonès i el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, «fan els sords». «Són incapaços de veure més enllà de les seves batalletes intestines en el Govern», va denunciar Reguant, que va insistir que el projecte que prepara el Govern no recull «el gir a l’esquerra» que la CUP reclama.

Si no hi ha aproximació de posicions amb la CUP per aconseguir una majoria independentista que tombi les esmenes a la totalitat, el PSC ja s’ofereix com a alternativa. «Volem que hi hagi pressupostos i que s’iniciï la tramitació pressupostària al Parlament. Per tant, si això vol dir que hem de tenir una actitud flexible en el debat a la totalitat, la tindrem», va afirmar a TV3 la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero.

Per la seva banda, el líder del PSC al Parlament i cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, va reiterar la seva «disposició a facilitar que a Catalunya hi hagi uns pressupostos».

El líder de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va criticar el socialistes per voler «apuntalar» el Govern de Pere Aragonès en oferir-se a facilitar l’aprovació dels comptes.

També la diputada del PPC Lorena Roldán ha carregat contra el PSC, al qual ha titllat de «marca blanca d’ERC», i l’ha acusat d’estar «desitjós de donar suport a aquesta massacre d’impostos a la classe mitjana i treballadora» que al seu judici implicarien els pressupostos.

Per la seva banda, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, va explicar que no tenen «cap negociació oberta» sobre pressupostos amb el Govern, malgrat que els van explicant de forma «informal» sobre com segueixen aquests contactes entre ERC, Junts i la CUP.