El Govern preveu que la taula de diàleg entre la Generalitat i l’Estat es reuneixi per segona vegada a principis de 2022, si bé no hi ha encara data de la trobada, que serà «pública» i en la que s’està treballant «de manera discreta». Així ho va dir ahir la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, qui va afirmar que, tal com es va acordar en la reunió del 15 de setembre, «hi ha grups tècnics que estan treballant de manera discreta». Plaja va dir que el Govern no «publicitarà» aquests contactes, però va apuntar que la propera reunió de la taula, que serà «pública», es produirà «a principis d’any». La primera trobada, en la que van participar el president del govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va concloure amb la constatació per part de tots dos que les seves posicions de partida sobre Catalunya estan «molt allunyades» i el compromís de donar continuïtat a la taula de diàleg sense imposar-se terminis.