Mònica Carol Torrades (Igualada, 1970) és la cap de Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública. Va estudiar Farmàcia, una diplomatura en Sanitat i un doctorat en Biomedicina. Per resumir-ho una mica, és la responsable de controlar que els virus no s’escapin i s’escampin. Al costat de la covid, avisa pel que fa als refredats i a la grip, que «a la que hi a interacció, hi ha transmissió i, per tant, és evident que augmenten la resta de virus. Perquè hi ha més obertura i mobilitat i perquè, al final, quan baixa un virus els altres tenen cabuda». Amb tot, per ara, parla de normalitat.

Carol encara té molt present l’inici de la pandèmia. Aleshores, a l’Agència de Salut Pública de la Catalunya Central, de la qual forma part ella, hi havia tres professionals al servei de la vigilància epidemiològica, que el gener passat van fer el salt a 110, inclosos 55 gestors de contactes, i es va instal·lar a unes lluminoses i amples instal·lacions ubicades a la quarta planta de l’antic Hotel Pere III.

El març del 2020 va anar a l’Hospital d’Igualada i, tot i que s’ignorava què passava, va tenir clar que calia investigar els casos i quan va arribar a casa de matinada de seguida es va posar a escriure’n un informe. La seva filosofia de treball diu que és «basar-te en l’evidència científica, tenir molt clar el que tens i totes les variables que poden aparèixer i estar interconnectats amb el món i, evidentment, amb els nostres companys». No creu en la intuïció. La cinquena onada admet que també els va fer pujar les pulsacions «per l’increment tan exagerat en un moment determinat, però va afectar a gent jove, la gravetat dels casos no va ser tanta» i al final «es va viure amb més tranquil·litat».

Més de 60 malalties diferents

Els serveis vigilància «el que fan és prevenció i control de les malalties transmissibles i dels brots epidèmics a la comunitat, i aquí hi entra la covid, juntament amb més de 60 malalties diferents que s’han de coordinar i evitar que hi hagi transmissió a la comunitat. Hi entraria la tuberculosi, el xarampió, la rubèola, la tos ferina, la legionel·la... Quan el personal sanitari identifica una malaltia d’aquestes de declaració obligatòria, ens ho notifica i nosaltres, en funció de la malaltia, valorem què hem de fer per evitar que hi hagi transmissió a la comunitat». N’hi ha casos? «De tuberculosi durant la pandèmia n’hem tingut menys perquè hi ha hagut un infradiagnòstic, una infranotificació i les mascaretes hi han ajudat, però si hi ha un cas de tuberculosi dins del domicili ha estat més fàcil que hi hagués transmissió. La tuberculosi és la gran oblidada i ara estem trobant alguns casos que no s’havien identificat perquè el propi individu no va anar al metge. De legionel·losi n’estem tenint. A mida que baixa la covid pugen les altres malalties».

Destaca que per fer el control de la covid «hem aconseguit el que històricament no teníem, que és que els sistemes d’informació estiguin unificats en una mateixa bossa i que, a partir d’aquí, es puguin analitzar conjuntament. Per una banda hi ha les dades epidemiològiques i per una altra les que ens venen d’atenció primària i hospitalària, i això arriba a [la base de dades] l’Exadata i es pot trobar i analitzar».

La xarxa sentinella

Una altra eina de la qual també en ressalta la seva important utilitat és la xarxa sentinella, que fa seguiment «de la grip i de la resta d’infeccions respiratòries agudes. L’objectiu d’aquesta vigilància és tenir poca informació però d’alta qualitat per poder donar una alerta, marcar les tendències i veure quina és l’activitat viral». En aquesta vigilància sentinella «hi ha tres punts clau. Una és la vigilància sentinella de les infeccions respiratòries agudes a atenció primària. Hi tenim 56 metges de tot Catalunya de 45 CAP que són metges voluntaris. En concret, a la Catalunya central hi participen metges de quatre àrees bàsiques: Manlleu, Manresa 4 [CAP Sagrada Família], Vilanova del Camí i Igualada urbà. Quan una persona arriba amb símptomes compatibles, recullen dades i fan la presa d’una mostra que s’analitza als laboratoris de la xarxa per tenir el patró dels virus que circulen. És una de les xarxes que estan funcionant millor de tota Espanya. Després, hi ha la segona vigilància sentinella de les infeccions respiratòries agudes greus, que va començar quan vam tenir la grip A, el 2009. Fins a la temporada 2019-2020 vam fer la vigilància de la grip greu i a partir de l’any passat s’hi va incorporar la vigilància de les infeccions respiratòries agudes greus, inclosa la SARS-CoV-2. Fins a la temporada 2019-2020, l’hospital que va fer aquesta sentinella a la regió era Althaia [a Manresa] però l’any passat només vam tenir el Clínic i Sant Joan de Déu d’Esplugues i aquest any 2021-2022 continuarà amb pocs hospitals. Al final, l’objectiu es tenir informació de qualitat. De moment, hi ha aquests dos».

El PIDIRAC

La tercera eina és el Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes, el PIDIRAC, del qual es fa un full setmanal informatiu. «Va començar a funcionar el 1999-2000 i de seguida es va integrar amb el sistema nacional i europeu. Per tant, no només tenim dades de Catalunya sinó també d’Espanya i d’Europa. Un dels objectius importants és avaluar l’impacte de cada infecció respiratòria aguda a Catalunya i conèixer les característiques dels virus que la produeix per tenir-ne un millor control».

El PIDIRAC controla la infecció per virus de la grip A, B i C, per SARS-CoV-2, la infecció per virus respiratori sincicial, per virus de la parainfluença 1, 2, 3 i 4, per adenovirus, per altres coronavirus (diferents del SARS-CoV-2), per rinovirus, per enterovirus, per bocavirus i la infecció per metapneumovirus. «Es vigilen tots i el metge sentinella, quan arriba un usuari els darrers set dies amb febre, tos i dispnea, i ara s’hi ha afegit anòsmia, agèusia, diarrea, vòmits i cefalea, li pren la mostra i per això tenim identificats molt bé quins nous virus estan circulant». Aquest full recull «tota la informació i un resum de com està la situació de la grip i de la resta d’infeccions respiratòries agudes, tant de les de la comunitat com de les greus. Per tant, d’aquí es pot extreure la situació de la grip a la nostra regió sanitària. En aquests moments estem amb una situació d’intensitat baixa».