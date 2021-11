L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va destacar ahir a la COP26 que la transformació urbana que requereix la lluita contra l’escalfament global ha d’anar acompanyada de més justícia social, en un acte amb altres regidors de grans ciutats a la cimera del clima. «Cal convertir la lluita contra el canvi climàtic en una gran oportunitat per reduir la desigualtat al planeta i és perfectament possible», va dir Colau en la seva intervenció.

D’altra banda, la xarxa internacional d’organitzacions ecologistes CA va exigir a la COP26 «un compromís per eliminar el combustible fòssil». L’activista i líder de CA al Canadà Catherine Abreu va valorar alguns dels anuncis fets pels líders polítics dimarts, entre els quals un compromís subscrit per un centenar de països (menys la Xina, Rússia i l’Índia) per reduir aquesta dècada un 30% les emissions de metà, que l’activista va considerar que «queda curt».