La Generalitat va aprovar una pròrroga de 14 dies de les restriccions per coronavirus, i hi va incloure l’obligatorietat de presentar el certificat covid per accedir a banquets, celebracions i actes socials d’hotels i restaurants on hi hagi ball en recintes tancats. El conjunt de les mesures, vigents des del 22 d’octubre, hauran de rebre l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l’ús del certificat, que fins ara només s’aplicava a locals i establiments d’oci nocturn. El Govern va destacar que continuaran vigents la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 1 i les 6 hores i la prohibició de vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22 i les 6 hores.