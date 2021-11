La setmana que han començat els treballs per desmuntar els peatges a la Jonquera, Martorell, la Roca i Vila-seca, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha anunciat que es prorrogaran les bonificacions i descomptes als peatges que encara hi ha a Catalunya per a vehicles amb zero o baixes emissions. Ho va dir en resposta a una pregunta de la portaveu de JxCat, Mònica Sales, en la sessió control d’ahir al ple del Parlament. Amb la pròrroga, Puigneró va explicar que es pretén «incentivar» la renovació del parc de vehicles cap a una mobilitat «més verda i molt més descarbonitzada». «És hora de passar de les paraules alts fets», va dir Puigneró. En aquesta línia, va assegurar que cal una xarxa de carreteres «sostenible i verda» i va xifrar en un 40% les emissions provocades pel trànsit rodat. El sistema de descomptes ECO finalitzava el 31 de desembre i s’ampliarà fins a finals del 2021.