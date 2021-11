La Mesa del Congrés dels Diputats va admetre a tràmit la petició dels grups d’ERC i Compromís per a la creació d’una comissió parlamentària per depurar responsabilitats pel fiasco del magatzem submarí de gas Castor, que va provocar més de 500 petits terratrèmols i va acabar costant com a mínim 1.350 milions d’euros als contribuents. L’admissió a tràmit no suposa que la petició obtingui l’aval de la Junta de Portaveus, que previsiblement acabarà rebutjant la proposta amb el vot contrari del PSOE i del PP. El 18 d’octubre va començar el judici contra els directius de l’empresa adjudicatària Escal a l’Audiència de Castelló.